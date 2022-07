Unfallflucht in Baltmannsweiler

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Baltmannsweiler.

Nachdem er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Rollerfahrer bei Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) angefahren hat, stellte sich ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag der Polizei.















Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag auf dem Polizeirevier Esslingen gestellt, nachdem er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Unfall bei Baltmannsweiler verursacht hatte.

Ein 42-Jährige Rollerfahrer war am Mittwoch gegen 23.35 Uhr auf der Landesstraße 1150 zwischen Oberesslingen und Baltmannsweiler unterwegs und fuhr dort von der Deponie Weißer Stein in Richtung Ortseingang Baltmannsweiler. Etwa einen Kilometer vor der Ortschaft fuhr ein Auto von hinten in den Roller, der Fahrer stürzte und wurde von dem Fahrzeug noch einige Meter mitgeschleift. Der Autofahrer fuhr daraufhin weiter.

Rollerfahrer schwer verletzt

Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt behandelte den Mann an der Unfallstelle, bevor der Rettungsdienst ihn in eine Klinik brachte. Warum der 42-jährige Autofahrer vom Unfallort geflüchtet ist, war am Donnerstagabend noch unklar.