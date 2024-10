Unfallflucht in Asperg: Männer fliehen nach Unfall – Kennzeichen gestohlen

1 Laut Polizei stammen die Kennzeichen vermutlich von einem Diebstahl in Sersheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Fiat-Fahrer nimmt in Asperg einem Audi die Vorfahrt, es kommt zum Unfall. Was nun passiert, ist kurios: Drei Männer springen aus dem beschädigten Wagen und laufen davon – das Auto bleibt mit laufendem Motor auf der Kreuzung zurück.











Link kopiert



Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen einer kuriosen Unfallflucht, die sich am Sonntagabend in Asperg ereignet hat. Dabei sollen die Insassen eines Audis nach einem Zusammenstoß abgehauen sein – ohne Auto und ohne Schuld an dem Unfall. Warum die Männer ihr Heil in der Flucht suchten, sollte sich jedoch bald zeigen.