Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Freitag in Schlierbach (Kreis Göppingen) gekommen. Die Polizei fahndete nach dem Verursacher.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 21.15 Uhr einen Unfall in der Gaiserstraße in Schlierbach. Laut Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines VW Polo seine Fahrkünste deutlich überschätzt und die Kontrolle verloren. Er prallte gegen zwei geparkte Autos, einen Citroen und einen Seat. Zeugen sahen noch, wie Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle flüchteten.

Fahrer und Mitfahrer flüchten verletzt von Unfallstelle

Beim Eintreffen der Polizei befand sich noch ein leicht verletzter 19-Jähriger an der Unfallstelle. Während der ersten Fahndungsmaßnahmen konnten drei Mitfahrer des VW in einer Gaststätte angetroffen werden. Sie waren allesamt leicht verletzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass noch ein 16-Jähriger flüchtig war.

Fahndung nach 16-Jährigem

Da laut Angaben der Polizei nicht auszuschließen war, dass der 16-Jährige ebenfalls verletzt war, wurde für die weitere Suche ein Polizeihubschrauber angefordert. Auch Suchhunde beteiligten sich an der Fahndung. Die Spur des 16-Jährigen konnte bis zu seiner Wohnanschrift verfolgt werden. Dort verlief sie sich dann. Am nächsten Tag konnte der 16-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Wie die Polizei mitteilt, kommt entweder der 16-Jährige oder der 19-Jährige als Unfallfahrer in Betracht. Die Polizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.