Unfallflucht bei Schwaikheim: Radler fährt Fußgänger an, flüchtet – 69-Jähriger bleibt schwer verletzt zurück

Ein Zusammenstoß auf einem Feldweg bei Schwaikheim endet dramatisch: Ein 69-Jähriger stürzt und bleibt schwer verletzt liegen – doch der Radfahrer flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagabend wird ein Spaziergang auf einem Feldweg entlang der Kreisstraße zwischen dem Weiler Kreisel und Schwaikheim jäh unterbrochen. Gegen 18.30 Uhr stößt auf Höhe eines Pferdehofes ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem entgegenkommenden Fußgänger zusammen. Der Aufprall ist heftig: Der 69 Jahre alte Mann stürzt, schlägt auf und bleibt schwer verletzt liegen.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ist es nicht allein der Unfall, der die Ermittler beschäftigt, sondern das, was danach geschieht. Der Fahrradfahrer hält nicht an. Er erkundigt sich nicht nach dem Zustand des Gestürzten, leistet keine Erste Hilfe, setzt keinen Notruf ab. Stattdessen flüchtet er und lässt den Mann bewusstlos auf dem Feldweg zurück.

Verletzter schleppt sich nach Hause und alarmiert Rettungsdienst

Erst Minuten später kommt der 69-Jährige wieder zu sich. Orientierungslos, verletzt und auf sich allein gestellt, schleppt er sich nach Hause. Von dort aus wird schließlich der Rettungsdienst verständigt. Sanitäter bringen den Mann in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wird. Erst dort, gegen 20.30 Uhr, wird auch die Polizei über den Vorfall informiert.

Die zeitliche Verzögerung und die Umstände der Unfallflucht erschweren nun die Ermittlungen. Dennoch hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf: Polizei sucht Hinweise zum flüchtigen Radfahrer

Mögliche Zeugen, die zwischen 18.30 und 18.45 Uhr auf dem Feldweg entlang der Kreisstraße unterwegs waren oder Angaben zu einem Fahrradfahrer machen können, werden dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.