Unfallflucht bei Kornwestheim: Ortsschild an der B 27 herausgerissen

1 Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch bei Kornwestheim von der B 27 abgekommen und gegen ein Ortsschild geknallt. Das kümmerte den Fahrer aber wenig.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch ein Ortsschild an der B 27 bei Kornwestheim umgefahren – und sich aus dem Staub gemacht. Nun sucht die Polizei nach dem Unfallfahrer oder möglichen Zeugen. Bislang bekannt ist, dass der Gesuchte kurz vor Mitternacht in Richtung Ludwigsburg unterwegs war, als er in einer leichten Linkskurve an der Ausfahrt Kornwestheim-Nord plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam – der Grund dafür ist noch unklar.