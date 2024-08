Ein noch unbekannter Fahrer hat mit einem wilden Manöver im Bereich der Autobahnanschlussstelle Herrenberg mehrere Autos in Unfälle verwickelt, einen hohen Schaden verursacht und ist davon gefahren, ohne sich darum zu kümmern. Ereignet hat sich die Unfallflucht bereits am Freitag vergangener Woche, jetzt sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen.

Kurz nach 22 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein bislang noch unbekannter Fahrer an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Bundesautobahn 81 auf. Der Unbekannte soll direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur der Fahrbahn gewechselt haben.

Lesen Sie auch

VW auf Gegenfahrbahn wird noch von Splittern getroffen

Dort streifte er den Porsche Boxster eines 46-Jährigen, den er vermutlich übersehen hatte. Der Porsche kam hierauf nach links von der Fahrbahn gegen die Mittelleitplanke ab. Anschließend schleuderte er wieder nach rechts und prallte gegen einen Porsche Cayenne eines 63-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der VW einer 44-Jährigen, die auf der Gegenfahrbahn fuhr, wurde durch herumfliegende Splitter beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes in Fahrtrichtung Stuttgart fort. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, per Telefon 0711 68690 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.