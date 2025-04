Ein unbekannter Porsche-Fahrer hat am Donnerstagvormittag auf der A 8 offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Anschließend soll er die Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen Leitplanke geschleudert

Nach Angaben der Ludwigsburger Polizei, die auch für die Autobahnabschnitte in Stuttgart verantwortlich ist, soll der Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen Cayenne gegen 8.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Degerloch und Möhringen auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein. Um einen Unfall mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern, bremste er zunächst ab, wich schließlich aus und geriet dabei ins Schleudern.

Der SUV drehte sich und prallte gegen die am rechten Fahrbahnrand verlaufende Leitplanke. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt kurzerhand fort. Der entstandene Sachschaden an der Leitplanke wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Telefon 07 11 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.