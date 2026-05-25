Gerichtstermin am Geburtstag eines der toten Kinder: Das Verfahren um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Opfern war extrem belastend. Und es ist noch nicht zu Ende.
Es war ein Prozess voller Tränen, Trauer und Dramatik. In der Verhandlung um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten wurde der Fahrer vom Amtsgericht Esslingen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Hinterbliebene und Staatsanwältin gehen in die Berufung. Das Verfahren könnte daher am Landgericht Stuttgart neu aufgerollt werden. Ein hochemotionaler Prozess würde von Neuem beginnen.