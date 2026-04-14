Unfallfahrt von Esslingen-Weil: Empörung im Gerichtssaal – Verteidiger fordert Rückgabe des Führerscheins

Im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten wurden die Plädoyers verlesen. Der Verteidiger des Angeklagten entwickelte eine eigene Theorie über den Unfallhergang.
Zwischenrufe, lautes Gemurmel und Unruhe im Zuschauerraum gaben die Empörung des Publikums wieder. Der Verteidiger des Angeklagten im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil hatte in seinem Plädoyer von der Rückgabe des Führerscheins an den Angeklagten gesprochen. Der Jurist hatte zudem eine eigene Version des Unfallhergangs geliefert.