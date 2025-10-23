Ein Mann drängt einen Transporterfahrer zum Aussteigen, stiehlt dessen Fahrzeug und verursacht damit einen Unfall. Nun spricht der Transporterfahrer über die kritischen Sekunden.
Ein 27-Jähriger soll in der Nacht auf Donnerstag einen Transporter in Stuttgart geraubt und mit diesem im Anschluss einen Unfall verursacht haben. In einem Video schildert der Transporterfahrer Sukhwinder Singh, wie der Tatverdächtige sein Fahrzeug an einer Ampel am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte an sich gerissen habe.