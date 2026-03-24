Trotz des Befangenheitsantrags gegen die Vorsitzende Richterin geht der Prozess um die Unfallfahrt von Weil weiter. Der vierte Verhandlungstag war kurz, aber spannend.
Es ist der Prozess der Überraschungen und unerwarteten Wendungen. Der vierte Verhandlungstag um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten war überraschend und unerwartet kurz. Nach knapp 20 Minuten war er zu Ende. Wichtige Informationen gab es trotzdem. Bei dem Unfall am 22. Oktober 2024 war ein Fahrzeug in eine Fußgängergruppe gefahren. Die 39-jährige Frau und ihre beiden kleinen Söhne im Alter von drei und sechs Jahren erlagen am Unfallort ihren Verletzungen. Für die Tat muss sich seit Dienstag, 10. Februar, ein 55-Jähriger vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten.