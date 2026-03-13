Am dritten Tag des Prozesses um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten kam es zu bewegenden Momenten. Mit Spannung war auch das verkehrstechnische Gutachten erwartet worden.
Ein ohnehin schon hochemotionaler Prozess wurde noch emotionaler. Eine Angehörige der drei Unfallopfer bat am dritten Verhandlungstag über ihren Rechtsanwalt ums Wort. Bei der Unfallfahrt am 22. Oktober 2024 in Esslingen-Weil war ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Die 39-jährige Frau und ihre beiden kleinen Söhne im Alter von drei und sechs Jahren verstarben noch vor Ort. Seit Anfang Februar läuft der Prozess gegen einen 55-jährigen Angeklagten vor dem Esslinger Landgericht.