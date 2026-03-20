Unfallfahrt Esslingen-Weil: Fehlende Unparteilichkeit? – Befangenheitsantrag gegen Richterin gestellt

Prozess um die Unfallfahrt von Weil mit drei Toten: Vertreter der Angehörigen stellen einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin und regen die Verlegung an das Landgericht an.
Überraschende Wendungen im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten vor dem Amtsgericht Esslingen. Vertreter der als Nebenkläger auftretenden Angehörigen der Opfer stellten einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin und regten die Verlegung der Verhandlung an das Landgericht Stuttgart an. Seit Anfang Februar wird gegen einen 55-jährigen Stuttgarter verhandelt. Er soll am 22. Oktober 2024 mit seinem Fahrzeug in eine Fußgängergruppe gefahren sein. Die 39-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von drei und sechs Jahren verstarben am Unfallort.