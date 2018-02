Stuttgart Unfall-Odyssee gibt der Polizei Rätsel auf

Von Wolf-Dieter Obst 15. Februar 2018 - 15:08 Uhr

Die Polizei hat in Stuttgart einen Autofahrer mit rätselhaften Unfällschäden gestoppt (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein BMW aus Konstanz rattert auf der Felge durch die Stuttgarter Innenstadt. Die Polizei hält den Fahrer an – doch auch der weiß offenbar nicht so genau, was passiert ist.

Stuttgart - Vielleicht können ja Zeugen bei der Lösung des Rätsels helfen, das ein BMW-Fahrer aus Konstanz der Stuttgarter Polizei aufgibt. Das Auto war am Mittwoch fünf vor zwölf auf einer Felge und ohne vorderes Kennzeichen durch die Stuttgarter Innenstadt gerattert und schließlich von einer Streife gestoppt worden. Der alkoholisierte Fahrer hatte auf seinem Weg vom Bodensee in die Landeshauptstadt offenbar mindestens einen Unfall verursacht. So genau weiß der 60-Jährige das angeblich auch nicht mehr.

Der blaue 1er BMW war am Mittwoch um 11.55 Uhr zwei Polizeibeamten in der Bolzstraße aufgefallen, als sie mit ihrem Streifenwagen in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollten. Das Auto war offenkundig verkehrsuntüchtig, das rechte Vorderrad hatte alle Reifenteile verloren, fuhr auf der nackten Felge. Das vordere Kennzeichen war auch nicht mehr an seinem Platz. Die Polizisten stoppten den Fahrer. Der Mann war erkennbar alkoholisiert, der Wert lag deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille. Das Auto wies frische Unfallschäden auf. Die Beamten stellten den Führerschein des 60-Jährigen sicher.

Das fehlende Autokennzeichen wurde nun gefunden

Doch was passiert war, ist noch rätselhaft. „Der Mann sagte aus, dass er nach der Ausfahrt Vaihingen im Bereich Schattenring gegen die Leitplanke geraten sei“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz. Allerdings habe man den infrage kommenden Bereich abgesucht, aber keine passenden Unfallspuren finden können. Der Unfall, wo auch immer passiert, muss einen Plattfuß am rechten Vorderrad verursacht haben. Dabei gilt es als unwahrscheinlich, dass der 60-Jährige mehrere Kilometer auf der Felge durch die Stadt ratterte. Das verlorene Autokennzeichen wurde inzwischen gefunden: Es lag 86 Kilometer von der Bolzstraße entfernt – auf dem Gelände der Raststätte Neckarburg an der A 81 im Landkreis Rottweil. Wie die Puzzlestücke zusammenpassen sollen, fragt sich die Polizei – und bittet über Telefon 07 11 / 89 90 - 32 00 um Hinweise.