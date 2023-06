Unfallbilanz 2019 in Stuttgart

1 Unfallbrennpunkt Löwentorkreuzung: Ein Smart-Fahrer löste im August 2019 eine spektakuläre Karambolage aus. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Tag für Tag 70 Unfälle, so wenig verunglückte Opfer wie noch nie – das ist die gute Nachricht aus der Stuttgarter Unfallbilanz. Doch es gibt heikle Problemzonen. Welche Straßen sind besonders gefährlich?









Stuttgart - Die Kia-Fahrerin hat keine Chance. Sie wartet gerade auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel, als von hinten ein Elektro-Smart einschlägt. Ihr Wagen wird nach vorne gestoßen, rammt einen BMW, kippt auf die Seite. Während das Dach eingedrückt wird, schiebt ihr Wagen den BMW auf drei weitere Fahrzeuge. Am Ende bleibt ein Schrottplatz mit zwei Schwerverletzten und über 100 000 Euro Schaden. Es ist nicht die erste Karambolage des 27-jährigen Verursachers an diesem Tag.