Ein 26-Jähriger baut am Samstag in Ulm einen Unfall. Bei der Unfallaufnahme spuckt und tritt er auf ein Fahrzeug ein. Der Mann ist kaum zu beruhigen. Am Ende landet er in einer Gewahrsamszelle.











Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer hat am Samstagnachmittag in Ulm einen Unfall verursacht und seine Wut bei der Unfallaufnahme an seinem Auto ausgelassen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand.