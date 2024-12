Unfall zwischen Steinheim und Kleinbottwar: Alkohol am Steuer – Opel gerät in den Gegenverkehr

Alkohol am Steuer – Opel gerät in den Gegenverkehr

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 25-Jähriger ist Samstagnacht zwischen Steinheim und Kleinbottwar frontal mit einem VW Touran zusammengestoßen. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los.











Ein Opel und ein VW sind am Samstag kurz vor Mitternacht zwischen Steinheim und Kleinbottwar frontal zusammengestoßen. Laut Polizei spielte dabei auch Alkohol eine Rolle. Wie diese weiter mitteilt, war ein 25-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Kreisstraße in Richtung des Teilorts unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem VW Touran eines 42-Jährigen zusammenstieß. Der Opel schleuderte anschließend über die Fahrbahn und blieb quer zur Straße stehen, der VW Touran kam wiederum auf einer Wiese zum Stehen.