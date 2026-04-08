Unfall zwischen Prevorst und Gronau: Motorradfahrer kommt von der Straße ab und stürzt über Schutzplanke
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Der 60-Jährige wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Ein Motorradfahrer ist zwischen Prevorst und Gronau in den unbefestigten Seitenstreifen geraten, woraufhin er die Gegenfahrbahn überfährt und schließlich von der Straße abkommt.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Montagvormittag mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 10.45 Uhr mit seiner KTM auf der Kreisstraße zwischen Prevorst und Gronau unterwegs, als er nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und in der Folge dann nach links über die Gegenspur von der Straße abkam.

 

Motorrad verliert Kühlflüssigkeit

Der 60-Jährige stürzte schlussendlich über die dortige Schutzplanke und kam in einer Wiese zum Liegen. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wiederum kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen und verlor Kühlflüssigkeit, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden musste.

 