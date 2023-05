9 Die Unfallursache ist bislang unklar. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Ein Autofahrer ist am Freitag auf der Autobahn 8 zwischen Neuhausen und Esslingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Glasfront an einer Brücke geprallt. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt.









Ein Autofahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 8 zwischen Esslingen und Neuhausen in Fahrtrichtung Ulm von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schallschutzwand aus Glas geprallt. Der Mann habe aus bislang unbekannter Ursache gegen 15 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Esslingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Das Auto sei ersten Erkenntnissen zufolge erst gegen die Mittelleitplanke geprallt, dann nach rechts abgewiesen worden und in die Leitplanke auf der rechten Seite gekracht. Anschließend sei das Fahrzeug gegen eine Schallschutzwand an einer Brücke gefahren. Der schwer verletzte Mann wurde aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht.