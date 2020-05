1 Die Polizei hat weder die Drohne noch deren Besitzer antreffen können. Foto: Archiv (dpa)

Eine 21-Jährige war auf dem Radweg an der A81 unterwegs, als sie plötzlich ein Summen hörte. Kurz darauf kam es bereits zur Kollision.

Eine 21-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag mit einer Drohne aneinandergeraten. Die Frau hatte gegen 13.20 Uhr zunächst ein Summen oder Brummen gehört, ehe das Gerät sie an Hüfte und Oberarm streifte. Da war die Radlerin gerade im Bereich der Straße "Heckenwiesen" auf einem Radweg unterwegs. Dieser verläuft zugleich entlang der A81. Der Vorfall geschah in der Nähe des dortigen IKEA.

Die 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die verständigten Polizisten konnten vor Ort allerdings weder die Drohne noch den dazugehörigen Drohnenlenker antreffen. Die Drohne sei silbern und schwarz gewesen und hätte neben sechs Propellern auch eine Kamera gehabt. Die Größe wurde durch die junge Frau auf circa 20 auf 20 Zentimetern geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07141/18 5353 zu melden.