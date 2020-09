Mini-Wasen in Stuttgart „Die Leute sind hungrig nach guter Laune“

Ist’s Zufall oder gar eine Warnung an die Gäste? Die Almhütte des Mini-Wasens steht im Schlossgarten direkt neben der Corona-Teststation. Quer durch die Stadt wird in Tracht gefeiert. Ein Wasenrundgang in der Pandemie.