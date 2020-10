7 Gegen 4 Uhr kam der Mann von der Fahrbahn ab. Foto: SDMG// Dettenmeyer

Ein 29-jähriger Mann überschlägt sich am Samstagmorgen zwischen Böblingen und Sindelfingen mehrmals mit seinem Auto. Trotzdem kommt er mit leichten Verletzungen davon.

Böblingen/Sindelfingen - Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann hat sich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr mit seinem Renault mehrmals überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige auf der Gottlieb-Daimler-Straße von Böblingen kommend in Richtung Sindelfingen auf Höhe der Benzstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte zwei Verkehrsinseln überfahren.

Das Auto überschlug sich mehrmals und kam auf der Beifahrerseite in der Grünfläche zum Liegen. Weil am Renault Öl auslief, war die Feuerwehr Sindelfingen mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.