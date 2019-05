Frühlingsfest, Elton John und VfB Stuttgart Großer Andrang am Samstag rund um den Wasen

Nicht nur der VfB Stuttgart hat am Samstag sein letztes Heimspiel in der Bundesliga-Saison. Auch Elton John kommt in die Schleyerhalle. Die Suche nach einem Parkplatz dürfte daher vergeblich sein.