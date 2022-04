1 Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend zwischen Ludwigsburg und Freiberg/Neckar. Foto: picture alliance //tefan Puchner

Eine 29-Jährige verliert am Montagabend zwischen Ludwigsburg und Freiberg die Kontrolle über ihr Auto. Die Polizei sperrt die Strecke nach dem Unfall.















Eine 29-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall zwischen Ludwigsburg und Freiberg/Neckar leicht verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Die Frau war am Montagabend gegen 17.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung kurz vor der Minigolfanlage am Monrepos links über die Gegenspur von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Ihr 32 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. An dem Peugeot, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Weil die Fahrbahn gereinigt und das Auto geborgen werden musste, blieb die Strecke für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Dies führte laut der Polizei zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“. Neben den Ordnungshütern und einem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten im Einsatz.