Die Band Unheilig sagt kurzfristig zwei Konzerte in Oberhausen ab - krankheitsbedingt. Ein Ersatzkonzert wird im Mai in Düsseldorf stattfinden. Bereits zuvor gab es Probleme bei verschiedenen Konzerten. Die Comeback-Tour "Wieder Zurück" scheint unter keinem guten Stern zu stehen.
Es hätte ihr großes Comeback-Jahr werden sollen. Doch seit der Rückkehr von Unheilig scheint die Band vom Pech verfolgt. Ein Bühnensturz, ein Muskelfaserriss, Konzertausfälle wegen Wetter-Chaos. Und nun muss der Graf (56) schon wieder Konzerte absagen - diesmal krankheitsbedingt.