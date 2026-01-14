Die Band Unheilig sagt kurzfristig zwei Konzerte in Oberhausen ab - krankheitsbedingt. Ein Ersatzkonzert wird im Mai in Düsseldorf stattfinden. Bereits zuvor gab es Probleme bei verschiedenen Konzerten. Die Comeback-Tour "Wieder Zurück" scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

Es hätte ihr großes Comeback-Jahr werden sollen. Doch seit der Rückkehr von Unheilig scheint die Band vom Pech verfolgt. Ein Bühnensturz, ein Muskelfaserriss, Konzertausfälle wegen Wetter-Chaos. Und nun muss der Graf (56) schon wieder Konzerte absagen - diesmal krankheitsbedingt.

"Leider müssen die beiden geplanten Unheilig-Shows am 15.01.2026 und 16.01.2026 in der Turbinenhalle Oberhausen krankheitsbedingt abgesagt werden. Wir bedauern diese Entscheidung sehr und bitten alle Fans um Verständnis", schreibt die Band auf ihrem Instagram-Kanal.

Nachholtermin in Düsseldorf statt Oberhausen

Weiter schreibt die Band, dass sie im ursprünglichen Venue in Oberhausen keine passenden Ausweichtermine finden konnte. Darum verschiebt Unheilig das Nachholkonzert am 7. Mai 2026 nach Düsseldorf. Statt zwei Konzerten in Oberhausen wird es demnach nur eines in Düsseldorf geben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wem der Termin für das Nachholkonzert nicht passt, bekommt das Geld zurückerstattet.

"Wir danken allen Fans für ihr Verständnis und ihre Geduld und freuen uns darauf, den Abend am 07.05.2026 gemeinsam in Düsseldorf nachzuholen", so Unheilig im Post.

Comeback vom Pech verfolgt

Die große Comeback-Tour "Wieder Zurück" von Unheilig steht unter keinem guten Stern. Die krankheitsbedingten Konzertabsagen in Oberhausen reihen sich ein in eine Serie unglücklicher Zwischenfälle seit dem Comeback nach fast zehn Jahren Funkstille der deutschen Band.



Bereits das erste Unheilig-Konzert wurde zum Drama. Im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig stürzte der Graf am 13. November 2025 kopfüber von der Bühne. Die Band hatte erst eine halbe Stunde gespielt. Nach dem Sturz herrschte minutenlange Stille, Rettungskräfte eilten herbei. Doch dann spielte der Graf tapfer weiter. Er verlor "ein paar kleine Stückchen Zähne" und musste ins Krankenhaus.

Im Dezember 2025 verletzte sich der Sänger erneut bei einem Konzert. Beim Auftritt in Oberhausen zog der Graf sich einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Das Konzert wurde für kurze Zeit unterbrochen, nach schneller medizinischer Behandlung konnte Unheilig jedoch weiterspielen.

In der ersten Januarwoche 2026 sollten Unheilig zweimal in Hamburg auftreten. Doch beide Konzerte wurden kurzfristig aufgrund schlechter Witterung abgesagt. Ein Nachholtermin ist für September 2026 angekündigt.

Die nächsten beiden Konzerte wären diejenigen vom 15. und 16. Januar in Oberhausen gewesen. Doch nun musste der Graf erneut absagen - diesmal krankheitsbedingt.