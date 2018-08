Unfall vor dem Klinikum Ludwigsburg 77-Jährige verwechselt Gas mit Bremse

Von red/pho 07. August 2018 - 16:47 Uhr

Eine 77-Jährige verwechselt auf der Fahrt ins Parkhaus des Ludwigsburger Klinikums das Brems- mit dem Gaspedal. Sie fährt auf eine Rollerfahrerin auf und prallt gegen eine Straßenlaterne.





Ludwigsburg - Eine ältere Dame hat am Dienstag in Ludwigsburg einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr nahe des Klinikums in Ludwigsburg.

In unmittelbarer Nähe eines Parkhauses hielten eine 43 Jahre alte VW Golf-Fahrerin und eine 29-jährige Motorrollerfahrerin hintereinander auf der Posilipostraße an, um Passanten auf dem dortigen Gehweg passieren zu lassen.

Anschließend prallte ihr Wagen gegen eine Straßenlaterne

Zeitgleich bog eine 77-Jährige mit ihrem VW Polo von der Harteneckstraße in die Posilipostraße ein, um ebenfalls in das Parkhaus zu fahren. Während der Fahrt verwechselte die ältere Dame vermutlich das Gaspedal mit der Bremse, sodass ihr Fahrzeug beschleunigte. Sie fuhr auf die stehende Rollerfahrerin auf, die durch die Wucht noch auf den VW Golf geschoben wurde. Die 77-Jährige fuhr anschließend rechts an den beiden Unfallbeteiligten vorbei und prallte auf dem angrenzenden Gehweg gegen eine Straßenlaterne, die dadurch aus der Verankerung gerissen wurde.

Kurz vor Eingang des Parkhauses kam er VW Polo letztlich zum Stehen. Die 29-jährige Rollerfahrerin, die nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn gestürzt war, erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.