Unfall von Lance Armstrong Ex-Radrennfahrer zeigt sich blutüberströmt auf Instagram

Von red 09. August 2018 - 16:04 Uhr

Lance Armstrong hat sich bei einer Radtour im US-Bundesstaat Colorado verletzt. Foto: AP

Lance Armstrong hat sich bei einer Radtour im US-Bundesstaat Colorado verletzt. Er postete auf Instagram ein Foto, das ihn blutüberströmt zeigt. Der Arzt, der ihn nach dem Sturz behandelte, war für Armstrong eine ganz besondere Begegnung.

Stuttgart - Lance Armstrong hat sich bei einer Radtour durch den Tom Blake Trail verletzt. Das Foto davon postete er auf Instagram – es zeigt eine blutende Nase, Kratzer an der Backe und eine lädierte Unterlippe. Der ehemalige US-amerikanische Radrennfahrer und Triathlet war nach eigenen Angaben auf einem seiner Lieblings-Pfade in Snowmass Village, Colorado, unterwegs, als er gestürzt ist.

Zum Foto schrieb er: „Manchmal bist du der Hammer, manchmal der Nagel. Der Tom Blake Trail (einer meiner Lieblings-Pfade) wollte mich heute K.O. schlagen.“

Ein kurzer Krankenhausaufenthalt, bei dem sein Kopf auf Verletzungen untersucht wurde, folgte auf den Sturz. Im Posting bedankt sich Armstrong für die medizinische Versorgung. In der Notaufnahme traf Armstrong ausgerechnet auf einen Arzt, den er in einem anderen Instagram-Post einige Tage zuvor als Foto-Quelle angab – er beschrieb den Fotografen als „Namenslosen Typen“. Der Mann heißt Charlie Abramson. Das wusste Armstrong aber erst bei der erneuten Begegnung in der Notaufnahme, als Abramson ihn schließlich versorgte.