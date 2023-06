1 Der Sachschaden beträgt mindestens 115 000 Euro. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Der Fahrer des vor einer Woche in Herrenberg spektakulär verunglückten Busses liegt noch immer auf der Intensivstation. „Er hat mehrere Beinfrakturen erlitten, ist aber soweit stabil“, sagt der Bösinger Busunternehmer Bernd Müller, für den der 72 Jahre alte Fahrer tätig ist. Der Mann sei seit sechs Jahren bei ihm beschäftigt, seit dessen Eintritt in die Rente und sei einer von mehreren Senioren, die als Aushilfen für das Busunternehmen vor allem in der Hochsaison und der Urlaubszeit arbeiteten.