Unfall: USA: Touristen nach tödlichem Unglück in Goldmine gerettet

1 Die Mollie Kathleen Mine war früher eine Goldmine. Heute ist sie eine Touristenattraktion. Foto: Arthur Trickette-wile/The Gazette/AP/dpa

Im US-Staat Colorado kommt es in einer ehemaligen Goldmine zu einem schweren Unglück. Ein Mensch kommt ums Leben - zwölf weitere müssen bei eisigen Temperaturen stundenlang unter der Erde ausharren.











Washington/Cripple Creek - Nach einem tödlichen Unfall während eines Besuchs in einer ehemaligen Goldmine sind im US-Bundesstaat Colorado zwölf Touristen gerettet worden. Wie Sheriff Jason Mikesell von Teller County am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mitteilte, habe es an dem Aufzug, der die Besucher in die Tiefe bringt, einen Schaden gegeben. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Sheriffs in rund 150 Metern Tiefe. Dabei starb eine Person, vier Menschen wurden verletzt.