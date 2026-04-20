Unfall und Stau auf A81: Lkw fährt auf Höhe Zuffenhausen auf Lastwagen auf – zwei Verletzte

7 Beide Lkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images

Auf der A81 Richtung Stuttgart ereignet sich am Montagvormittag auf Höhe Zuffenhausen ein Unfall zwischen zwei Lkw. Dabei werden zwei Menschen leicht verletzt. Es kommt zu Stau.











Link kopiert



Auf der A81 in Richtung Stuttgart hat sich am Montagvormittag ein Unfall zwischen zwei Lkw ereignet. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilt, ist ein Lkw auf Höhe Zuffenhausen in ein Stauende gefahren – und dabei mit einem weiteren Lkw zusammengestoßen. Bei der Kollision wurden ersten Informationen der Polizei zufolge zwei Menschen leicht verletzt.