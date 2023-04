1 Die Ursache für den Unfall ist bisher noch unklar. Foto: Feuerwehr Aidlingen

Ein 89-jähriger Opel-Fahrer hatte am Samstagnachmittag in Aidlingen (Kreis Böblingen) offenbar Schwierigkeiten, sein Fahrzeug zu kontrollieren. Laut Polizeiangaben touchierte der Senior gegen 15.10 Uhr beim Einbiegen von der Hauptstraße in die Badstraße aus noch ungeklärter Ursache zwei Straßenpoller, kam dabei linksseitig in ein Blumenbeet ab und stieß anschließend frontal in einen auf der rechten Seite geparkten VW Golf.

Beim Aufprall lösten die Airbags des Opel aus, zudem brach im Motorraum des Fahrzeugs Feuer aus. Ersthelfer holten den 89-Jährigen aus dem Auto und bekämpften den Brand mit einem Handfeuerlöscher. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten sowie das Abbinden des ausgelaufenen Treibstoffs. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro, der Schaden am geparkten VW beläuft sich auf rund 10 000 Euro.