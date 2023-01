Unfall in Stuttgart

1 Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

An der Bergheimer Steige in Weilimdorf verliert ein junger Autofahrer die Kontrolle über seinen Opel. Der Wagen überschlägt sich und rutscht auf dem Dach liegend einige Meter die Straße entlang.















Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend in Stuttgart-Weilimdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich daraufhin mit seinem Wagen überschlagen.

Der Opel-Fahrer war laut Polizeiangaben gegen 22.50 Uhr in der Straße Bergheimer Steige in Richtung Weilimdorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und rutschte auf dem Dach liegend einige Meter die Straße entlang. Dabei wurde ein entgegenkommender Mercedes beschädigt.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sein 19-jähriger Beifahrer sowie der 26-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Abschlepp-Maßnahmen war die Straße bis etwa 1.10 Uhr gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von über 15.000 Euro.