Bundestagswahl 2021 Das sind die Bundestagsabgeordneten aus Stuttgart

Wer rutscht über die Landesliste in den Bundestag und wer nicht? Nun ist klar, Stuttgart wird künftig mit weniger Abgeordneten in Berlin als 2017 vertreten sein – darunter ein Newcomer und fünf arrivierte Kräfte. Alle Namen finden Sie in der Bildergalerie.