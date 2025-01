Unfall passierte am 11. Januar bei Hochdorf: Gestürzter Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

1 Der Radfahrer, der auf einem Feldweg gestürzt war, ist gestorben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Der 54-Jährige, der vor gut zwei Wochen auf einem Feldweg bei Hochdorf (Kreis Esslingen) von seinem Fahrrad stürzte und dabei schwer verletzt wurde, ist gestorben.











Der bei einem Verkehrsunfall am 11. Januar auf einem Feldweg bei Hochdorf schwer verletzte Radfahrer ist am Montag verstorben. Das teilte die Polizei Reutlingen mit. Wie berichtet war der Mann auf einem Feldweg zwischen Hochdorf und Roßwälden (Kreis Esslingen) schwer gestürzt und verletzt worden. Den Angaben nach stürzte der Mann gegen 16 Uhr vermutlich wegen eines Fahrfehlers auf einer Kreuzung zweier Feldwege auf abschüssigem Gelände in Richtung Eichenhöfe auf einem asphaltierten Feldweg. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, dieser brachte den Mann schwer verletzt in eine Klinik. Er war nach dem Sturz nicht ansprechbar. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, dieser brachte den Mann schwer verletzt in eine Klinik. Erst später konnte die Identität des Verletzten dank eines Zeugenhinweises geklärt werden.