Unfall nahe Ulm: Auto stürzt Böschung hinab – Hubschrauber fliegen die Verletzten in Kliniken

Auto stürzt Böschung hinab – Hubschrauber fliegen die Verletzten in Kliniken

1 Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzten in Kliniken.(Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Zusammen mit zwei Kindern und zwei Jugendlichen war eine 38-Jährige Autofahrerin am Sonntagabend in Erolzheim unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Straße ab und stürzte die Böschung hinab. Alle Insassen erlitten schwere Verletzungen.











Gegen 18.15 Uhr war am Sonntagabend eine 38-Jährige mit einem Seat Kombi auf der Straße von Gutenzell-Hürbel in Richtung Edelbeuren unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam das voll besetzte Auto von der Straße ab. Beim Versuch gegenzulenken geriet die 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn.