4 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Süßen. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagabend auf der B10 bei Süßen im Kreis Göppingen unterwegs, als er in einen Pannen-Lkw kracht. Der Fahrer wird schwer verletzt, es entsteht hoher Sachschaden.

Süßen - Bei einem heftigen Lkw-Unfall auf der B10 bei Süßen (Kreis Göppingen) wurde ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer am Freitagabend schwer verletzt und es entstand Schaden in Höhe von rund 85.000 Euro. Die B10 musste in diesem Bereich drei Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, stand kurz nach der Anschlussstelle Süßen-Süd gegen 20.40 Uhr ein Pannen-Lkw halb auf dem Stand- und halb auf dem rechten Streifen. Der 53-jährige Sattelzuglenker bemerkte den Pannen-Lkw zu spät. Er leitete eine Notbremsung ein und steuerte sein Fahrzeug nach links, von dem stehenden Lkw weg. Dabei durchbrach der Laster die Mittelleitplanke und kam auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen zum Stehen.

Da der 53-Jährige nicht angeschnallt war, wurde er bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde zudem Schotter auf die Fahrspur in Richtung Stuttgart geschleudert. Über diese Gegenstände fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Ford. Ihr Auto wurde dadurch dermaßen beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. In dem Auto wurde niemand verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B10 von 21 bis 0 Uhr voll gesperrt werden.