Unfall nahe Steinheim an der Murr

5 Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Foto: SDMG

Bei einem heftigen Crash nahe Steinheim an der Murr ist ein 21-jähriger Caddy-Fahrer schwer verletzt worden. Der Aufprall war so stark, dass der Baum entwurzelt wurde.

Steinheim an der Murr - Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer ist am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 1611 nahe Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) gegen einen Baum gekracht und wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße vom Neckar her kommen in Richtung Höpfigheim unterwegs, als er kurz vor der Autobahnunterführung aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und gegen einen Baum krachte. Durch den Aufprall wurde der Baum entwurzelt.

Der schwer verletzte Caddy-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. An der Unfallstelle waren drei Polizeistreifen, ein Rettungs- und ein Notarztwagen, sowie drei Fahrzeuge der Feuerwehr Steinheim im Einsatz. Der VW Caddy musste von einem Abschleppwagen von der Unfallstelle geborgen werden.