4 Auf der L1138 bei Freiberg kam es zu der Frontalkollision. Foto: imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

Ein 66-jähriger Autofahrer kommt am Freitagmorgen auf einer Landesstraße bei Freiberg am Neckar auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem Auto einer 64-Jährigen – mit fatalen Folgen.















Link kopiert

Freiberg am Neckar - Bei einer schweren Frontalkollision sind am Freitagmorgen zwei Menschen auf der Landesstraße 1138 bei Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war ein 66-jähriger Honda-Fahrer gegen 9.50 Uhr auf der L1138 von Freiberg am Neckar in Richtung Benningen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam ihm eine 64 Jahre alte Hyundai-Fahrerin entgegen, die ihr Fahrzeug abbremste und noch versuchte auf den Grünstreifen auszuweichen. Sie konnte allerdings die Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrbahn in Richtung Freiberg am Neckar musste bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.