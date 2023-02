Eine 70-Jährige überquerte gerade mit ihrem Hund die Schillerstraße, als sie von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt wurde.















Eine 70-Jährige ist am frühen Freitagmorgen nahe des Bahnhofs in Marbach von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Rentnerin überquerte gegen 6.30 Uhr mit ihrem Hund die Schillerstraße in Richtung des nahe gelegenen Park, als ein Bus gleichzeitig von der Bahnhofsstraße aus nach rechts in die Schillerstraße abbog. Dabei erfasste der 49-jährige Busfahrer die Frau, die schwere Verletzungen erlitt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Unfallzeugen, sich unter 07 11 / 6 86 90 zu melden. Es geht insbesondere auch um die Frage, ob die dortige Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt gerade Rot- oder Grün anzeigte.