Unfall nahe der B27: Auto überschlägt sich nahe Filderstadt – Ersthelfer befreien Fahrerin

1 Polizei und Rettungswagen waren im Einsatz. Foto: Jens Kalaene/dpa

Am Montagnachmittag hat sich neben der B27 auf Höhe Filderstadt ein ungewöhnlicher Unfall ereignet.











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Am Montagnachmittag hat sich ein ungewöhnlicher Unfall neben der B27 auf Höhe Filderstadt ereignet. Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die 72-jährige Autofahrerin kurz nach 16 Uhr auf der B27 in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt Bonlanden kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto kollidierte mit einem Wegweiser und einem Baum und überschlug sich am Fahrbahnrand. Auf dem Dach blieb das Auto schließlich liegen.