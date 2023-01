5 Der rote Renault Modus der 86-Jährigen musste abgeschleppt werden. Foto: Andreas Rosar

Eine 86 Jahre alte Frau hat in Bad Cannstatt die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen schweren Unfall verursacht. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.















Eine 86 Jahre alte Frau hat am Donnerstagvormittag in der Schmidener Vorstadt in Bad Cannstatt die Kontrolle über ihr Auto verloren und drei Fahrzeuge gerammt. Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Schaden, wohl im hohen fünfstelligen Bereich, verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Rentnerin war mit ihrem Renault Modus gegen 9.30 Uhr von der Schmidener Straße in die Thorner Straße eingebogen und dabei in den Gegenverkehr geraten. Sie touchierte zunächst einen entgegenkommenden Mercedes SUV eines 57-Jährigen an der Front, anschließend fuhr sie noch auf zwei geparkte Fahrzeuge auf.

Betriebsstoffe ausgelaufen

Das Auto der Unfallverursacher und ein weiterer Wagen mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr abgebunden werden, anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.