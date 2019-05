1 In dem Unfall war auch ein Streifenwagen verwickelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Ein 20-Jähriger will auf der L1182 ein Auto überholen. Dabei achtet er nicht auf einen entgegenkommenden Streifenwagen. Als die Polizistin daraufhin stark bremst, fährt ein VW in das Heck des Polizeifahrzeugs.

Weil der Stadt - Am Montagabend hat sich auf der L1182 zwischen Schafhausen und Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ein Verkehrsunfall ereignet, in dem auch ein Streifenwagen der Polizei verwickelt war. Gegen 21.45 Uhr wollte ein 20-Jähriger in einem Kia ein vor ihm fahrendes Auto auf der L1182 überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Streifenwagen, berichtet die Polizei.

50 000 Euro Schaden

Die 21-jährige Polizistin leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Kia zu verhindern. Ein 54-Jähriger, der mit seinem VW hinter ihr fuhr, fuhr auf den Streifenwagen auf. Der Streifenwagen wurde dadurch nach rechts abgewiesen und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der VW-Fahrer, die 21-Jährige und ihr 32-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlungs ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 50 000 Euro.

Kia-Fahrer flüchtet

Der Kia-Fahrer flüchtete nach dem Unfall vom Tatort, konnte aber dank eines 37-Jährigen verfolgt und über das Kennzeichen identifiziert werden. Nachdem er telefonisch kontaktiert wurde, kehrte er zur Unfall stelle zurück. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.