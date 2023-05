Unfall mit Oldtimer-Nachbau in Waiblingen

1 Die Straße wurde nach dem Unfall zwei Stunden lang gesperrt (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein 43-Jähriger will mit seinem Vielhauer Menschik ein anderes Fahrzeug überholen – dabei kommt er von der Straße ab. Er erleidet lebensgefährliche Verletzungen.









Am Donnerstagmorgen ist bei einem Unfall in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein 43 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war dieser kurz nach 6 Uhr mit seinem Wagen, einem Oldtimer-Nachbau von Vielhauer Menschik, auf der Bittenfelder Straße von Hochdorf in Richtung Bittenfeld gefahren. Bei einem Überholmanöver kam er alleinbeteiligt nach links von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und kam neben der Straße zum Stehen.