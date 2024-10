Unfall mit drei Toten in Esslingen: Stadt prüft Tempolimit für die Weilstraße

5 Blumen, Kerzen und Plüschtiere säumen den Gehweg in der Weilstraße. Foto: Elke Hauptmann

Nach dem Unfall mit drei Toten beim Sportpark in Esslingen-Weil stellt sich die Frage: Wie kann die Sicherheit für Fußgänger in dieser Straße verbessert werden?











Esslingen trauert um eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne, die am Dienstagnachmittag auf tragische Weise aus dem Leben gerissen wurden. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und die drei Fußgänger auf dem Gehweg erfasst. Noch immer legen die Menschen Blumen an der Unfallstelle beim Sportpark Weil ab und halten inne. In ihre Trauer mischt sich jedoch auch Wut: Dass in der Weilstraße irgendwann einmal etwas Schlimmes passiert, hätten sie schon lange befürchtet, sagen nicht wenige.