Unfall mit drei Autos in Fellbach

1 In Fellbach hat sich am Freitag ein Unfall mit drei beteiligten Autos ereignet (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitag in Fellbach ereignet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.











Am Freitag ist es in Fellbach zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Transit gegen 14.15 Uhr die Siemensstraße in Richtung Höhenstraße. Aus Unachtsamkeit bemerkte der 55-Jährige zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden Autos wegen der dortigen Baustelle abbremsten.