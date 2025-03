Mercedes-Fahrer prallt auf vier Autos

, aktualisiert am 17.03.2025 - 11:15 Uhr

Unfall in Ehningen

In Ehningen ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen.

In Ehningen hat ein 20-Jähriger am Samstagabend einen Unfall verursacht, bei dem vier Autos beschädigt wurden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.











Am Samstagabend ist es gegen 21.45 Uhr in der Herrenberger Straße in Ehningen (Kreis Böblingen) zu einem Unfall mit vier beschädigten Autos gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz auf der Herrenberger Straße ortseinwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Seat prallte. Durch die Kollision wurde der Seat nach vorne und im weiteren Verlauf mit einem davorstehenden VW, einem Audi und einem BMW zusammengeschoben.