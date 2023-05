Leichtflugzeug in Wetzlar abgestürzt: Toter und Verletzte

1 Trümmer liegen auf der Straße nach dem Absturz eines Leichtflugzeugs im Stadtgebiet von Wetzlar. Foto: Carolin Eckenfels/dpa

Am Pfingstsonntag schrammt plötzlich ein Kleinflugzeug an einem Haus entlang. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Vieles ist zunächst noch unklar.









Wetzlar - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Wetzlar ist der Pilot ums Leben gekommen. Eine Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtete. Das Leichtflugzeug habe Augenzeugenberichten zufolge am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Haus touchiert und sei dann auf ein Auto gestürzt.