Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen haben sich am Mittwochmorgen zwei Frauen im Alter von 19 und 39 Jahren leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war eine 27-jährige VW-Up-Fahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Strohgäustraße aus Richtung Zabergäustraße unterwegs, als sie nach links in die Gottfried-Keller-Straße einbog. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit der entgegenkommenden 39-jährigen VW-Golf-Fahrerin zusammen, die die Strohgäustraße in Richtung Zabergäustraße befuhr.