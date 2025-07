Unfall in Zuffenhausen

1 Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein hoher Schaden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 41-jährige VW-Fahrerin wechselt am Mittwoch in Zuffenhausen den Fahrstreifen und verwechselt dabei wohl Bremse mit Gas – mit schlimmen Folgen.











Link kopiert



Ein Leichtverletzter und rund 100.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen vier Autos, der sich am Mittwochmorgen in der Schwieberdinger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat.