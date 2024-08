1 Ein 67-Jähriger verunglückt beim Radfahren tödlich. Foto: dpa/Uli Deck (Symbolbild)

Ein Radfahrer kommt am Montagabend aus noch nicht geklärten Gründen in Zuffenhausen von der Fahrbahn ab und erleidet beim Sturz schwere Verletzungen.











Link kopiert



Nach einem Sturz in Zuffenhausen ist ein Radfahrer am Montagabend gestorben, meldet die Polizei. Der 67-Jährige wurde nach dem Sturz noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber noch am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen.